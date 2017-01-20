– это звучит гордо!
Светофор. Новый сезон Светофор. Новый сезон
Смотреть сериал Светофор
Утилизатор 3 Утилизатор 3
Смотреть шоу Утилизатор
Выжить после Выжить после
Смотреть сериал Выжить после
Молодежка Молодежка
Смотреть сериал Молодежка 3 сезон
Кости Кости
Смотреть сериал Кости
Мастершеф. Дети Мастершеф. Дети
Смотреть шоу МастерШеф. Дети
Убрать из друзей Убрать из друзей
Смотреть фильм Убрать из друзей
Аполлон 18 Аполлон 18
Смотреть фильм Аполлон 18
Игра в правду Игра в правду
Смотреть фильм Игра в правду
Горько! Горько!
Смотреть фильм Горько!
Свадебный размер Свадебный размер
Смотреть программу Свадебный размер
Кризисный менеджер Кризисный менеджер
Смотреть программу Кризисный менеджер
Женский доктор Женский доктор
Смотреть сериал Женский доктор

А еще прикольное видео можно посмотреть тут:

Проекты Че
Как избежать наказания за убийство. В чем обвиняют Аннализу?
2
Как избежать наказания за убийство. В чем обвиняют Аннализу?
Квартирник у Маргулиса. 29 выпуск. Рекорд Оркестр
109
Квартирник у Маргулиса. 29 выпуск. Рекорд Оркестр
КВН. Высший балл. Интервью с Бекмамбетовым, «Астана.kz»
1
КВН. Высший балл. Интервью с Бекмамбетовым, «Астана.kz»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
КВН. Высший балл. Письмо от девушки, «Вне игры»
2
КВН. Высший балл. Письмо от девушки, «Вне игры»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
Как избежать наказания за убийство. Как надежнее всего уничтожить ДНК?
1
Как избежать наказания за убийство. Как надежнее всего уничтожить ДНК?
КВН. Высший балл. Оркестр в - 40 градусов, «Незолотая молодёжь»
2
КВН. Высший балл. Оркестр в - 40 градусов, «Незолотая молодёжь»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
КВН. Высший балл. Все невпопад, «СОК»
1
КВН. Высший балл. Все невпопад, «СОК»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
Квартирник у Маргулиса. Караоке. 4 выпуск
7
Квартирник у Маргулиса. Караоке. 4 выпуск
Квартирник у Маргулиса. Караоке. 3 выпуск
540
Квартирник у Маргулиса. Караоке. 3 выпуск
Квартирник у Маргулиса. Караоке. 2 выпуск
4
Квартирник у Маргулиса. Караоке. 2 выпуск
Квартирник у Маргулиса. Караоке. 1 выпуск
1070
Квартирник у Маргулиса. Караоке. 1 выпуск
Деньги. SEX. Радикулит. 9 выпуск
11
Деньги. SEX. Радикулит. 9 выпуск
КВН. Высший балл. Встреча Николя Саркози и Дмитрия Медведева
1
КВН. Высший балл. Встреча Николя Саркози и Дмитрия Медведева
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
КВН. Высший балл. Жанна Агузарова на программе Смак, «ЧП»
1
КВН. Высший балл. Жанна Агузарова на программе Смак, «ЧП»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
КВН. Высший балл. На границе России и Абхазии, «Нарты из Абхазии»
1
КВН. Высший балл. На границе России и Абхазии, «Нарты из Абхазии»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
+100500. 275 выпуск
13
+100500. 275 выпуск
КВН. Высший балл. Песня Бла-бла, «Парапапарам»
2
КВН. Высший балл. Песня Бла-бла, «Парапапарам»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
+100500. 274 выпуск
2
+100500. 274 выпуск
КВН. Высший балл. Силы зла наносят ответный удар, «Вятка»
1
КВН. Высший балл. Силы зла наносят ответный удар, «Вятка»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
КВН. Высший балл. Финальная песня, «РУДН»
1
КВН. Высший балл. Финальная песня, «РУДН»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
100500 городов. По следам роликов, взорвавших интернет
1
100500 городов. По следам роликов, взорвавших интернет
100500 городов. 6 выпуск. Цюрих
19
100500 городов. 6 выпуск. Цюрих
+100500. 273 выпуск
2
+100500. 273 выпуск
Деньги. SEX. Радикулит. 8 выпуск
1282
Деньги. SEX. Радикулит. 8 выпуск
КВН. Высший балл. Песня про казахов, «Астана.KZ»
2
КВН. Высший балл. Песня про казахов, «Астана.KZ»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
Деньги. SEX. Радикулит. Передача для тех, кто получал сообщения на пейджер
Деньги. SEX. Радикулит. Передача для тех, кто получал сообщения на пейджер
100500 городов. 5 выпуск. Руан
1287
100500 городов. 5 выпуск. Руан
Деньги. SEX. Радикулит. 7 выпуск
3
Деньги. SEX. Радикулит. 7 выпуск
+100500. 272 выпуск
4
+100500. 272 выпуск
КВН. Высший балл. Про вечные ценности, «Факультет журналистики»
1
КВН. Высший балл. Про вечные ценности, «Факультет журналистики»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
100500 городов. 4 выпуск. Канзас-Сити
1629
100500 городов. 4 выпуск. Канзас-Сити
Деньги. SEX. Радикулит. 6 выпуск
1732
Деньги. SEX. Радикулит. 6 выпуск
Деньги. SEX. Радикулит. Человек- гора, мачо-мэн и другие супергерои в новом сезоне
Деньги. SEX. Радикулит. Человек- гора, мачо-мэн и другие супергерои в новом сезоне
+100500. 271 выпуск
15
+100500. 271 выпуск
КВН. Высший балл. Данте, Горький, Парк, «Прима»
3
КВН. Высший балл. Данте, Горький, Парк, «Прима»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
Светофор. Дай пять!
Светофор. Дай пять!
Деньги. SEX. Радикулит. Новый сезон!
32
Деньги. SEX. Радикулит. Новый сезон!
КВН. Высший балл. Грэмми для Тимати, «Пирамида»
2
КВН. Высший балл. Грэмми для Тимати, «Пирамида»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
100500 городов. 3 выпуск. Миннеаполис
1776
100500 городов. 3 выпуск. Миннеаполис
+100500. 270 выпуск
14
+100500. 270 выпуск
КВН. Высший балл. Школьный урок, «Дежа Вю»
1
КВН. Высший балл. Школьный урок, «Дежа Вю»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
Светофор. 180 серия
265
Светофор. 180 серия
КВН. Высший балл. Театр юного зрителя, «Город Пятигорск»
2
КВН. Высший балл. Театр юного зрителя, «Город Пятигорск»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
Светофор. 179 серия
236
Светофор. 179 серия
Светофор. 178 серия
219
Светофор. 178 серия
КВН. Высший балл. Последняя ночь перед экзаменом, «Триод и диод»
1
КВН. Высший балл. Последняя ночь перед экзаменом, «Триод и диод»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
Угадай кино. Проверяй свои знания советского кино
1
Угадай кино. Проверяй свои знания советского кино
Деньги. SEX. Радикулит. Признание Виктора Логинова
1
Деньги. SEX. Радикулит. Признание Виктора Логинова
Солдаты. С самого начала
1
Солдаты. С самого начала
воскресенье
14:30
+100500. 269 выпуск
616
+100500. 269 выпуск
Светофор. 177 серия
1665
Светофор. 177 серия
Светофор. 176 серия
252
Светофор. 176 серия
КВН. Высший балл. Что ты знаешь о Пятигорске? «Утомленные солнцем»
3
КВН. Высший балл. Что ты знаешь о Пятигорске? «Утомленные солнцем»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
Светофор. 175 серия
226
Светофор. 175 серия
Светофор. 174 серия
215
Светофор. 174 серия
КВН. Высший балл. Логотип для Олимпиады, «Прима»
1
КВН. Высший балл. Логотип для Олимпиады, «Прима»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
100500 городов. 2 выпуск. Копенгаген
4
100500 городов. 2 выпуск. Копенгаген
КВН. Высший балл. Жених для принцессы, «БАК-Соучастники»
1
КВН. Высший балл. Жених для принцессы, «БАК-Соучастники»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
+100500. 268 выпуск
3
+100500. 268 выпуск
Светофор. 173 серия
1718
Светофор. 173 серия
КВН. Высший балл. Умницы и умники, «Парапапарам»
1
КВН. Высший балл. Умницы и умники, «Парапапарам»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
Светофор. 172 серия
208
Светофор. 172 серия
Светофор. 171 серия
234
Светофор. 171 серия
Светофор. 170 серия
186
Светофор. 170 серия
КВН. Высший балл. Кто лучше: осетины или абхазы? «Нарты из Абхазии», «Пирамида»
1
КВН. Высший балл. Кто лучше: осетины или абхазы? «Нарты из Абхазии», «Пирамида»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
Деньги. SEX. Радикулит. С самого начала
Деньги. SEX. Радикулит. С самого начала
+100500. 267 выпуск
1
+100500. 267 выпуск
100500 городов. 1 выпуск. Будапешт
7244
100500 городов. 1 выпуск. Будапешт
КВН. Высший балл. Битва трансформеров, «Раисы»
1
КВН. Высший балл. Битва трансформеров, «Раисы»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
Светофор. 169 серия
1979
Светофор. 169 серия
Светофор. 168 серия
209
Светофор. 168 серия
КВН. Высший балл. Застрял в лифте со звездой, «Станция Спортивная»
2
КВН. Высший балл. Застрял в лифте со звездой, «Станция Спортивная»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
Светофор. 167 серия
6156
Светофор. 167 серия
Светофор. 166 серия
388
Светофор. 166 серия
КВН. Высший балл. Песенка про виды спорта, «Прима»
1
КВН. Высший балл. Песенка про виды спорта, «Прима»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
КВН. Высший балл. Студенческий гимн, «БАК-Соучастники»
1
КВН. Высший балл. Студенческий гимн, «БАК-Соучастники»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
Светофор. 165 серия
1632
Светофор. 165 серия
Светофор. 164 серия
10202
Светофор. 164 серия
КВН. Высший балл. Обычная пара собирается в гости, «Днепр»
2
КВН. Высший балл. Обычная пара собирается в гости, «Днепр»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
Утилизатор. 80 выпуск
3390
Утилизатор. 80 выпуск
Светофор. 163 серия
10692
Светофор. 163 серия
Утилизатор. 79 выпуск
3743
Утилизатор. 79 выпуск
Светофор. 162 серия
11597
Светофор. 162 серия
Светофор. 161 серия
14329
Светофор. 161 серия
КВН. Высший балл. Самый криминальный район Владикавказа, «Пирамида»
1
КВН. Высший балл. Самый криминальный район Владикавказа, «Пирамида»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
КВН. Высший балл. Авраам Руссо и Орбакайте, «Утомленные солнцем»
2
КВН. Высший балл. Авраам Руссо и Орбакайте, «Утомленные солнцем»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
Утилизатор. 78 выпуск
5
Утилизатор. 78 выпуск
Бегущий косарь. 80 выпуск
35
Бегущий косарь. 80 выпуск
Утилизатор. 77 выпуск
50
Утилизатор. 77 выпуск
Бегущий косарь. 79 выпуск
30
Бегущий косарь. 79 выпуск
КВН. Высший балл. Дмитрий Медведев на проверке, «Станция Спортивная»
2
КВН. Высший балл. Дмитрий Медведев на проверке, «Станция Спортивная»
ПН-ЧТ
18:00 - 21:00
Утилизатор. 76 выпуск
168
Утилизатор. 76 выпуск
Бегущий косарь. 78 выпуск
34
Бегущий косарь. 78 выпуск
Светофор. Чем мужская дружба отличается от женской?
618
Светофор. Чем мужская дружба отличается от женской?
Угадай кино. Как герой Леонова называл себя?
1
Угадай кино. Как герой Леонова называл себя?
Свежие новости
Только об интересных программах
Фильмы
Сильное кино. Сериал про обычных спасателей
Сильное кино. Сериал про обычных спасателей
Сильное кино. Когда от скорости зависит жизнь семьи
1
Сильное кино. Когда от скорости зависит жизнь семьи
Стрелок
2408
Стрелок
Спасти рядового Райана
13
Спасти рядового Райана
Лучший стрелок
42
Лучший стрелок
Расплата (2011)
59
Расплата (2011)
Защитнег
138
Защитнег
Напролом
318
Напролом
Крабат. Ученик колдуна
63
Крабат. Ученик колдуна
Акулосьминог
119
Акулосьминог
Атака Юрского периода
67
Атака Юрского периода
Стать Джоном Ленноном
14
Стать Джоном Ленноном
Бабник
1790
Бабник
Зараженная
114
Зараженная
Одержимость Эммы Эванс
66
Одержимость Эммы Эванс
Барса: Больше, чем клуб
67
Барса: Больше, чем клуб
Миллионер из трущоб
1100
Миллионер из трущоб
Голодные игры: И вспыхнет пламя
1566
Голодные игры: И вспыхнет пламя
Голодные игры
1791
Голодные игры
Хатико: Самый верный друг
426
Хатико: Самый верный друг
Погребённый заживо
282
Погребённый заживо
Пятый элемент
1558
Пятый элемент
Тарас Бульба
168
Тарас Бульба
Антихрист
678
Антихрист
Бой с тенью 3: Последний раунд
599
Бой с тенью 3: Последний раунд
Большое алиби
127
Большое алиби
Снайпер: Оружие возмездия. 1 серия
76
Снайпер: Оружие возмездия. 1 серия
Офицеры 2. 1 серия
178
Офицеры 2. 1 серия
Журов. 1 серия
937
Журов. 1 серия
Теккен
222
Теккен
Выкуп
312
Выкуп
Сумасшедшая помощь
69
Сумасшедшая помощь
Воин
108
Воин
Марадона
164
Марадона
Счастливый конец (2009)
161
Счастливый конец (2009)
Бесчестье
124
Бесчестье
Такси 4
671
Такси 4
Предел контроля
54
Предел контроля
Аутсайдеры
328
Аутсайдеры
Ультрафиолет (2007)
288
Ультрафиолет (2007)
Профессионал
670
Профессионал
Орудия смерти: Город костей
1218
Орудия смерти: Город костей
Меланхолия
1010
Меланхолия
Паркер
1151
Паркер
Без компромиссов
1062
Без компромиссов
На безымянной высоте. 1 серия
102
На безымянной высоте. 1 серия
Хозяйка тайги 2. 1 серия. Новое назначение. Часть 1
137
Хозяйка тайги 2. 1 серия. Новое назначение. Часть 1
Страсти по Чапаю. 3 серия
76
Страсти по Чапаю. 3 серия
Страсти по Чапаю. 10 серия
56
Страсти по Чапаю. 10 серия
Страсти по Чапаю. 7 серия
115
Страсти по Чапаю. 7 серия
Страсти по Чапаю. 11 серия
99
Страсти по Чапаю. 11 серия
Страсти по Чапаю. 4 серия
72
Страсти по Чапаю. 4 серия
Страсти по Чапаю. 9 серия
57
Страсти по Чапаю. 9 серия
Страсти по Чапаю. 8 серия
53
Страсти по Чапаю. 8 серия
Страсти по Чапаю. 5 серия
51
Страсти по Чапаю. 5 серия
Страсти по Чапаю. 6 серия
65
Страсти по Чапаю. 6 серия
Страсти по Чапаю. 1 серия
97
Страсти по Чапаю. 1 серия
Страсти по Чапаю. 2 серия
68
Страсти по Чапаю. 2 серия
Такси 3
75
Такси 3
Вокруг света за 80 дней
162
Вокруг света за 80 дней
Необычайные приключения Адель
176
Необычайные приключения Адель
Судья Дредд (2012)
80
Судья Дредд (2012)
Призрачный гонщик 2
16
Призрачный гонщик 2
План побега
407
План побега
Перевозчик: Наследие
6
Перевозчик: Наследие
12 лет рабства
11
12 лет рабства
Бармен
32
Бармен
Номер 44
9
Номер 44
Астерикс и Обеликс в Британии
413
Астерикс и Обеликс в Британии
Адреналин: Высокое напряжение
294
Адреналин: Высокое напряжение
Риддик
203
Риддик
РЭД 2
8
РЭД 2
Пять невест
18
Пять невест
Исходный код
269
Исходный код
1812: Уланская баллада
8
1812: Уланская баллада
Страсти по Чапаю. 12 серия
65
Страсти по Чапаю. 12 серия
Час расплаты.
17
Час расплаты.
Конго
316
Конго
Бегущий человек
106
Бегущий человек
Бумеранг
281
Бумеранг
Знакомство с родителями
704
Знакомство с родителями
Дюплекс
690
Дюплекс
Игра в правду
818
Игра в правду
Джентльмены, удачи!
2090
Джентльмены, удачи!
Ёлки 1914
1985
Ёлки 1914
Ёлки 2
2567
Ёлки 2
Ёлки лохматые
2851
Ёлки лохматые
День дурака
2165
День дурака
Ёлки 3
4634
Ёлки 3
Ёлки
3845
Ёлки
Бросок кобры
4148
Бросок кобры
Че рекомендует
Тест. Рок против попсы
Найди строчку из рок-хита, отвечая на простые вопросы
Есть ли у тебя совесть?
Выясни, сможешь ли ты скрыть улики своего преступления и уйти от закона
Тест. Легко ли тебя взломать?
Ответь на вопросы и узнай насколько легко хакеры могут взломать твои аккаунты
Супертяжелый тест. Угадай кинокомпанию по заставке
Угадай названия киностудий по фрагменту их заставки
Уроки кунг-фу с Брюсом Ли
Смотри фильмы с великим мастером на Че и учи боевые искусства
Кто ты из трех мушкетеров?
Узнай, какой из трех мушкетеров или Д'Артаньян тебе ближе по духу
Тест. Кто ты из сериала «Солдаты»
Узнай, кто из главных героев сериала про армейскую жизнь твой духовный двойник
Все, что важно - рядом с тобой!
Самый трогательный социальный ролик
Мужской календарь на 2017 год
Будь готов к самым неожиданным поворотам судьбы
Тест. Бэнкси или нет?
Проверь, как хорошо ты разбираешься в граффити
Спецсобытия
Сейчас смотрят
Если хочешь добавить видео в избранное, нужно авторизоваться.
Утилизатор. 63 выпуск
Если хочешь добавить видео в избранное, нужно авторизоваться.
100500 городов. 5 выпуск. Руан
Если хочешь добавить видео в избранное, нужно авторизоваться.
Деньги. SEX. Радикулит. 2 выпуск
Если хочешь добавить видео в избранное, нужно авторизоваться.
«Светофор». 96 серия
Если хочешь добавить видео в избранное, нужно авторизоваться.
+100500. 157 выпуск
Если хочешь добавить видео в избранное, нужно авторизоваться.
КВН. Высший балл. «Максимум», Томск
Если хочешь добавить видео в избранное, нужно авторизоваться.
Угадай кино. 10 выпуск
Если хочешь добавить видео в избранное, нужно авторизоваться.
Бегущий косарь. На седьмом небе от ...?
Если хочешь добавить видео в избранное, нужно авторизоваться.
Когда мы дома. 1 серия
Если хочешь добавить видео в избранное, нужно авторизоваться.
Утилизатор. 62 выпуск
Если хочешь добавить видео в избранное, нужно авторизоваться.
100500 городов. 2 выпуск. Копенгаген
Если хочешь добавить видео в избранное, нужно авторизоваться.
КВН. Высший балл. «ЧП», Минск
Телеканал Че это новый канал про образ жизни настоящего человека, его хобби и увлечения. В первую очередь, телеканал Че – это телеканал про мужчин, которые интересуются историей страны, уважают свою профессию, любят семью, дорожат дружбой и ценят качественные фильмы и сериалы. Развлекательный телеканал представит новые проекты о мужских профессиях, спортивных состязаниях, а также циклы научно-популярных программ в сочетании с высококачественными фильмами и линейками зарубежных и отечественных сериалов. Че ТВ – это это Человек, Честь, РазвлеЧение, Чехов и многое другое. Телеканал Че станет по-настоящему добрым и честным развлекательным телеканалом, который будет приятно смотреть с семьей и друзьями. Че ТВ – телеканал про мужчин и их верных подруг! Развлекательный канал Че - это интересные передачи для настоящих, сильных и добрых людей.
Что-то работает не так? Напиши нам:
CAPTCHA
обновить