Телеканал Че это новый канал про образ жизни настоящего человека, его хобби и увлечения. В первую очередь, телеканал Че – это телеканал про мужчин, которые интересуются историей страны, уважают свою профессию, любят семью, дорожат дружбой и ценят качественные фильмы и сериалы. Развлекательный телеканал представит новые проекты о мужских профессиях, спортивных состязаниях, а также циклы научно-популярных программ в сочетании с высококачественными фильмами и линейками зарубежных и отечественных сериалов. Че ТВ – это это Человек, Честь, РазвлеЧение, Чехов и многое другое. Телеканал Че станет по-настоящему добрым и честным развлекательным телеканалом, который будет приятно смотреть с семьей и друзьями. Че ТВ – телеканал про мужчин и их верных подруг! Развлекательный канал Че - это интересные передачи для настоящих, сильных и добрых людей.